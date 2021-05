Maak kennis met Shaka Shams, een Antwerpse rapper met zware stem die zich in mysterieuze hiphop verdiept.

Leeftijd: 21

...

Shaka Shams is lang op zoek geweest naar zijn eigen stem. Letterlijk. 'Ik heb altijd een zware stem gehad', lacht de Antwerpse rapper. 'Dat hoor je al in de songs die ik op mijn vijftiende op SoundCloud dropte. Maar aanvankelijk wist ik niet goed hoe ik ermee moest omgaan en rapte ik bijvoorbeeld op te drukke beats. Om mijn eigen sound te vinden moest ik eerst mijn stem begrijpen.' Op zijn nieuwe ep Action Only Volume 1, die deze week verschijnt, krijgt zijn bas dan ook een glansrol, naast zijn poëtische lyrics, zijn mysterieuze sfeer en zijn internationale hiphopsound met knipogen naar Rejjie Snow en Vince Staples. Dat Shaka Shams niet als een Vlaamse rapper klinkt, heeft allicht te maken met de vele vakanties die hij als kind bij zijn familie in het Verenigd Koninkrijk doorbracht. 'Die periodes hebben me zeker gevormd. Ik ontdekte er house en drum-'n-bass, en er viel altijd wel iets te beleven. In vergelijking met Londen is Antwerpen toch een beetje een groot dorp.' Bovendien deelde hij die vakanties vaak met zijn neef, rapper en producer Rare Akuma. Terwijl die beats maakte, begon de elfjarige Shaka Shams zijn eerste teksten te schrijven. Drie jaar later scoorde hij in Engeland zijn eerste optreden tijdens een open mic. Intussen is Shaka Shams ook Vlaanderen aan het veroveren. Hij werkte samen met Blu Samu en Miss Angel, won de muziekwedstrijd Sound Track, bracht de ep Elements: Crystal Clear uit en plant momenteel een reeks nieuwe ep's. U zult zijn diepe stem nog vaker horen. Een willekeurige quote: 'Ik bleef maar nieuwe nummers schrijven, maar het lukte me vaak niet om ze af te werken of uit te brengen. Uiteindelijk pushte ik mezelf om een consistente ep te maken. Vandaar ook de titel Action Only Volume 1: ik ben in actie geschoten. Bereid je dus maar voor op Volume 2.'