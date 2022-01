Couleur Café kondigt de eerste zes namen op zijn affiche aan, in de hoop dat na twee jaar afwezigheid het festival in 2022 wel kan doorgaan. De Jamaicaanse legende Shaggy en de Brusselaars van Stikstof mogen komende zomer het podium van Couleur Café betreden.

De eerste zes namen zijn er meteen enkele om u tegen te zeggen. Het Brusselse festival toont daarmee ook zijn verscheidenheid aan muziekgenres. Op vrijdag 24 juni gaan de festivalpoorten in het Ossegempark na drie jaar opnieuw open met de Congolese ster Fally Ipupa, de Franse sfeermaker Panda Dub en de Jamaicaanse Grammy-winnares Koffee.

Een dag later is het dan eindelijk de beurt aan de legendarische Shaggy. Hij was ook al aangekondigd om in 2020 op te treden in de schaduw van het Atomium. Zondag keren de Brussels hiphoppers van Stikstof voor het eerst sinds 2018 terug om de wei te doen ontploffen. Vaste waarde Dub Inc staat ook zondag op de affiche.

Couleur Café vindt dit jaar plaats op 24, 25 en 26 juni. Tickets zijn al te verkrijgen via de website van het Brusselse wereldfestival. Wie al een ticket had voor Couleur Café in 2020 of 2021, kan zijn of haar ticket behouden of het inruilen voor een voucher die geldig blijft tot 2023.

De eerste zes namen zijn er meteen enkele om u tegen te zeggen. Het Brusselse festival toont daarmee ook zijn verscheidenheid aan muziekgenres. Op vrijdag 24 juni gaan de festivalpoorten in het Ossegempark na drie jaar opnieuw open met de Congolese ster Fally Ipupa, de Franse sfeermaker Panda Dub en de Jamaicaanse Grammy-winnares Koffee. Een dag later is het dan eindelijk de beurt aan de legendarische Shaggy. Hij was ook al aangekondigd om in 2020 op te treden in de schaduw van het Atomium. Zondag keren de Brussels hiphoppers van Stikstof voor het eerst sinds 2018 terug om de wei te doen ontploffen. Vaste waarde Dub Inc staat ook zondag op de affiche. Couleur Café vindt dit jaar plaats op 24, 25 en 26 juni. Tickets zijn al te verkrijgen via de website van het Brusselse wereldfestival. Wie al een ticket had voor Couleur Café in 2020 of 2021, kan zijn of haar ticket behouden of het inruilen voor een voucher die geldig blijft tot 2023.