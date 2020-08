Wind of Change, het nummer dat een symbool werd voor het einde van de Koude Oorlog, bestaat straks dertig jaar. Dat viert de Duitse band Scorpions met een opmerkelijke luxebox.

Wind of Change kwam uit in 1991 en werd twee jaar daarvoor geschreven door frontman Klaus Meine, geïnspireerd door het Peace Festival in Moskou in 1989. De power ballad werd een monsterhit, en het muzikale icoon van het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur.

De Scorpions willen dit alles herdenken door op 3 oktober een luxebox uit te brengen. De box, die de vorm van een steen krijgt, bevat een cd en een lp met onder andere vijf versies van het nummer: de originele versie, een versie van de Berlin Philarmonic, een Russische en Spaanse versie, en een demo van Meine.

De box Wind of Change: The Iconic Song bevat ook een boekje van 84 bladzijden met onder meer nooit tevoren gepubliceerde foto's en de handgeschreven tekst van het nummer. Maar hét lokmiddel is een brokstukje van de Berlijnse Muur, met daarop de rode ster van Wind of Change.

De box is beperkt tot 2020 genummerde exemplaren en is online te bestellen via de website van Scorpions. In november belandt de uitgave in gewijzigde vorm in de platenwinkel. (Belga)

