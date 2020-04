Auteursrechtenorganisatie Sabam haalt meer dan 18 miljoen euro uit zijn sociaal fonds om artiesten de crisisperiode te helpen overbruggen.

Sabam maakt meer dan 18 miljoen euro vrij uit zijn sociaal fonds. De leden van Sabam bouwen in de loop van hun carrière een spaarpotje op, en in normale omstandigheden kunnen ze dat bedrag opnemen op hun 60ste.

Door de coronacrisis maakt Sabam hierop nu een uitzondering. Goed 9.000 auteurs en componisten kunnen dat bedrag nu al deels of volledig opnemen. De auteursrechtenorganisatie heeft het over 'een financieel duwtje in de rug voor haar auteurs om deze crisisperiode te overbruggen'.

Sabam wijst erop dat alleen al in maart net geen 9.000 optredens, voorstellingen en fuiven afgelast zijn. Dat kwam voor de Sabam-leden neer op een inkomstenverlies van 3,5 miljoen euro. (Belga)

