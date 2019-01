Rustige vastheid op z'n Amerikaans: beluister in première de nieuwe single van The Calicos

'The Calicos speelden met zoveel vakmanschap dat dat vakmanschap ook gewoon weer opgeheven werd en naar de achtergrond verdween', oreerden onze concullega's van Humo toen het Antwerpse sextet vorig jaar hun talentenjacht won. In september, na een druk festivalseizoen, klopte de americanagroep rond Quinten Vermaelen nog eens vakkundig op de deur met het nazomerse Our House om dan terug met pedal steel en al in het verborgene te kruipen.

Ook na single nummer twee Driftwood wil The Calicos vooral op de trage groei spelen, vertelt Vermaelen. 'We voelen soms de druk van onze overwinning in de Rock Rally wel, bijvoorbeeld als we worden genoemd lijstjes met andere bands die verder staan en bijvoorbeeld al wel een album uit hebben. Maar we proberen ons eigen pad uit te stippelen. Als je kwaliteit maakt, is het van geen tel wanneer je die laat horen aan de mensen. Het zal altijd zijn weg vinden.'

Vermaelen schreef het nummer in een melancholische bui op vakantie aan de Portugese kust. 'Het gaat over vrijheid, ontsnappen aan de drukte en je eigen ding doen. Achteraf gezien past dat bij het parcours dat we tot nu toe hebben afgelegd, natuurlijk', legt Vermaelen uit. 'Tegelijk zit er ook iets besluiteloos in dat beeld van het drifthout, het niet kunnen kiezen tussen alle opties die je hebt. Dat is een gevoel waar wel meer twintigers vandaag mee zitten, denk ik.'

En het moet gezegd, op een duffe winterochtend werkt Driftwood, met zijn combinatie van akoestische gitaar, Fender Rhodes en meer dan stemmige samenzang, op het gemoed als warme chocolademelk met slagroom. En dan is er nog de pedal steel, die je op de achtergrond voorbij hoort drijven als een witte sluier over een voorts wolkeloze prairie. Dat is het werk van Reinhard Vanbergen, de grote vriendelijke gitaarreus van Das Pop en Rheinzand die albums produceerde van onder meer School is Cool, High Hi en Steak Number Eight. 'Reinhard hoeft niet per se een song om te gooien om het verschil te maken. Met een klein specialleke, zoals het effect op die pedal steel, kan hij het karakter van een nummer bepalen.'

Vanbergen heeft net de debuutplaat van Sons afgewerkt, vorig jaar een van de winnaars van De Nieuwe Lichting, maar hij hoeft zich voor The Calicos niet te haasten. 'Laat ons maar rustig afwachten wat deze single doet en dan op ons gemak de volgende kiezen. Dat album komt wel.'