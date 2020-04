Toen het eerste Belgische Livestream Festival vandaag om 15.30 uur begon, hadden al 1.650 muziekliefhebbers een kaartje gekocht.

Om 15.30 uur is het eerste Belgische Livestream Festival van start gegaan. Het muziekcollectief Artists Unlimited had op dat moment al 1.650 tickets van 10 euro verkocht. De uitzendingen gaan door tot 23 uur.

De Nationale Veiligheidsraad besloot alle zomerfestivals te annuleren door de coronacrisis. Artists Unlimited, een collectief van artiesten en muziekfans, zette dan maar samen met onder meer de concertzalen Trix, Vooruit, Handelsbeurs en Ancienne Belgique een livestreamfestival op poten. Op de affiche: Nick Bril, Absynthe Minded, Sioen, Noémie Wolfs, Tessa Dixson, An Pierlé + Koen Gisen, Gregory Frateur, Rare Akuma en Susobrino. Gastvrouw van dienst is radiopresentatrice Sofie Engelen. De organisatie belooft professionele audio en video.

De initiatiefnemers verwachten dat er in de loop van de dag nog meer tickets verkocht zullen worden, maar spreken nu al van een succes. Ze willen het platform met betalende livestreams ook na de coronacrisis nog voortzetten, niet alleen voor concerten maar bijvoorbeeld ook voor repetities of backstage-ervaringen. Artists Unlimited is een vzw en alle inkomsten gaan naar de muzieksector.

Koop hier een ticket voor het festival. (Belga)

