Rosalía 'Malamente / Eso es, así si': de kans is groot dat u met die woorden kennis hebt gemaakt met Rosalia Vila Tobella en haar op r&b en reggaeton geënte flamencopop. Het was de lente van 2018 toen ze als Rosalía furore maakte met Malamente, een song over slechte voortekens. Maar voor haar stonden de sterren wel degelijk gunstig: met haar album El mal querer, eind van datzelfde jaar uitgekomen, groeide het meisje uit een Barcelonese voorstad in geen tijd uit tot een cultureel icoon. Die doorbraak viel netjes samen met de wereldwijde explosie van latin pop, en daar plukte 'Diosalía' gretig de vruchten van: in het anderhalf jaar sinds El mal querer was ze goed voor zeven nieuwe singles, waaronder Con altura met de Colombiaanse ster J Balvin, en Yo x Ti, Tu x Mi, met Ozuna, de razend populaire zanger uit Puerto Rico. Rosalía ging in die bakermat van de reggaeton inspiratie opsnuiven voor haar derde album, maar het gros van de opnames voor 'R3', zoals de plaat voorlopig is gedoopt, gebeurde in Miami en Los Angeles. Pharrell Williams zat mee aan de knoppen, net als Michael Uzowuru, die eerder al klanken knutselde voor Frank Ocean en Beyoncé. Ook Travis Scott, met wie Rosalía vorig jaar de single TKN uitbracht, ontbreekt niet, maar uitkijken is het vooral naar de nu al veelbesproken samenwerking met die andere covergirl van Vogue: Billie Eilish. Bedenk daarnaast dat ze ook dikke vriendjes is met Bad Bunny, James Blake en Dua Lipa, en begin rustig af te tellen naar dé muzikale blockbuster van 2021. Release 'eerste kwartaal' Madlib -Sound AncestorsEen droomcollaboratie voor wie zijn samples en beats graag krokant lust: hiphopproducer en multi-instrumentalist Madlib en elektronicatovenaar Four Tet. Eerste single Road of the Lonely Ones is alvast een pareltje.Release januariSlowthai - TyronEen kleine twee jaar na zijn debuut Nothing Great about Britain is deze Britse belhamel klaar met de opvolger. Mét enkele Amerikaanse gasten, en persoonlijker getinte teksten.Release 5 februariLana Del Rey - Chemtrails over the Country ClubDe zevende langspeler van Del Rey heette oorspronkelijk White Hot Forever en had afgelopen september al het licht moeten zien. Covid stak daar een stokje voor, maar lang kan de release nu niet meer op zich laten wachten.Release tbcCeleste - Not Your MuseDe poulain van Michael Kiwanuka en laureate van BBC Sound of 2020 is klaar met haar debuut. De 26-jarige souldiva mikte naar eigen zeggen op een tijdloze collectie songs, Grammy-winnaar John Hill zat aan de knoppen.Release 26 februariSt. Vincent'New record "locked and loaded" for 2021', schreef Annie 'St. Vincent' Clark vorige maand op Twitter. De opvolger van Masseduction (2017) zou beïnvloed zijn door 'meesters' als Stevie Wonder en Sly and the Family Stone.Release tbcStuff - T(h)reatsVier jaar na Old Dream New Planets komen de Antwerps-Gentse publiekslievelingen opnieuw uit hun kot met een verse portie fusion en ritmische haarspeldbochten. Check alvast voorsmaakje Cumulus.Release 12 maartTravis Scott - UtopiaMet het futuristische Astroworld verblufte de rapper uit Houston drie jaar geleden vriend en vijand. De verwachtingen voor de opvolger zijn dus hooggespannen. Staan alvast op de gastenlijst: M.I.A., Kevin Parker en Roddy Ricch.Release tbc