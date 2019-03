Roméo Elvis, Zwangere Guy en Brutus komen naar de Lokerse Feesten

De affiche van de Lokerse Feesten is tien namen rijker geworden. Drie daarvan maken van 8 augustus een ware hiphopdag: zowel Roméo Elvis, Zwangere Guy als Tourist LeMC staan dan op het podium. De dag ervoor is volledig vrouwelijk, met SX en Trixie Whitley als nieuwe namen naast Christine & The Queens en Roisin Murphy. Tot slot kregen ook de hardrockers en punkers verse namen met de komst van Brutus, Alestorm,Monster Magnet, Life Of Agony Famiglia en Marky Ramone's Blitzkrieg.

De Lokerse Feesten vinden plaats van 2 tot en met 11 augustus. Alle info vindt u hier.