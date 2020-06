De Rolling Stones dreigen met gerechtelijke stappen als de Amerikaanse president Donald Trump hun muziek blijft gebruiken tijdens zijn campagne. Dat meldt Rolling Stone magazine.

Vorig weekend liet Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Tulsa nog 'You Can't Always Get What You Want' spelen. De Britse rockers hebben eerder nochtans al hun beklag gedaan over het gebruik van hun muziek door Trump, maar dat kon hem niet tegenhouden. Na vier jaar niet krijgen wat ze willen, voeren de Rolling Stones nu de druk op. Samen met de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI bekijken ze hoe ze gerechtelijke stappen kunnen ondernemen. (Belga)