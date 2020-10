De Nederland-Amerikaanse gitarist Eddie van Halen, medeoprichter van de band Van Halen, is overleden aan de gevolgen van kanker.

Dat meldt zijn zoon via Twitter. Eddie van Halen werd 65 jaar.

'Mijn vader, Edward Lodewijk van Halen, heeft zijn lange en zware strijd met kanker verloren', zegt zijn zoon Wolfgang op Twitter. 'Hij was de beste vader die ik me had kunnen wensen. Elk moment dat ik met hem op en naast het podium heb kunnen delen, was een geschenk.'

De in Amsterdam geboren Eddie van Halen leed aan keelkanker. De afgelopen jaren vloog hij regelmatig tussen de Verenigde Staten en Duitsland heen en weer voor behandelingen.

De naar Eddie en zijn broer Alex vernoemde groep Van Halen was actief sinds de jaren 70. De hardrockband met als zanger David Lee Roth scoorde onder meer hits met nummers als 'Ain't Talkin' 'Bout Love', 'Panama', 'Jump' en 'Eruption'.

Dat meldt zijn zoon via Twitter. Eddie van Halen werd 65 jaar.'Mijn vader, Edward Lodewijk van Halen, heeft zijn lange en zware strijd met kanker verloren', zegt zijn zoon Wolfgang op Twitter. 'Hij was de beste vader die ik me had kunnen wensen. Elk moment dat ik met hem op en naast het podium heb kunnen delen, was een geschenk.' De in Amsterdam geboren Eddie van Halen leed aan keelkanker. De afgelopen jaren vloog hij regelmatig tussen de Verenigde Staten en Duitsland heen en weer voor behandelingen. De naar Eddie en zijn broer Alex vernoemde groep Van Halen was actief sinds de jaren 70. De hardrockband met als zanger David Lee Roth scoorde onder meer hits met nummers als 'Ain't Talkin' 'Bout Love', 'Panama', 'Jump' en 'Eruption'.