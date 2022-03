Rock Zottegem plant 'XL-editie' met derde festivaldag. Donderdag heeft het festival in het Oost-Vlaamse Zottegem de eerste artiesten bekendgemaakt.

Op vrijdag 8 juli maken Bazart en Triggerfinger hun opwachting in Zottegem. Die laatste speelt er volgens de organisatie een van zijn weinige zomerfestivals op Belgische bodem. Op zaterdag 9 juli zullen dEUS, de Nederlandse rapper Joost en de Schotse band Texas, optreden. 'Op geen enkel ander festival zal je de noten van de absolute hitsingle 'I Don't Want A Lover' kunnen horen', waarschuwt de organisatie. Texas speelt in Zottegem immers een exclusief concert, klinkt het. Op zondag is het de beurt aan Clouseau en De Kreuners.

Op de laatste editie van Rock Zottegem vierde het festival zijn jubileum: onder meer de popgroep Arsenal en de Nederlandse rapper Boef op kwamen de 25ste verjaardag van het festival vieren. In mei 2021 plande de organisatie een festival in juli, maar dat werd twee weken later geannuleerd. 'Het wordt een emotioneel terugzien met ons festivalpubliek. Ik weet dat zij ons gemist hebben, maar dat is omgekeerd ook zeker het geval', zegt organisator Kurt De Loor.

Ook de voorverkoop, via de website, start donderdag. Ticketprijzen gaan van 42 euro en 50 euro voor een dagticket tot 130 euro voor een weekendticket.

Op vrijdag 8 juli maken Bazart en Triggerfinger hun opwachting in Zottegem. Die laatste speelt er volgens de organisatie een van zijn weinige zomerfestivals op Belgische bodem. Op zaterdag 9 juli zullen dEUS, de Nederlandse rapper Joost en de Schotse band Texas, optreden. 'Op geen enkel ander festival zal je de noten van de absolute hitsingle 'I Don't Want A Lover' kunnen horen', waarschuwt de organisatie. Texas speelt in Zottegem immers een exclusief concert, klinkt het. Op zondag is het de beurt aan Clouseau en De Kreuners. Op de laatste editie van Rock Zottegem vierde het festival zijn jubileum: onder meer de popgroep Arsenal en de Nederlandse rapper Boef op kwamen de 25ste verjaardag van het festival vieren. In mei 2021 plande de organisatie een festival in juli, maar dat werd twee weken later geannuleerd. 'Het wordt een emotioneel terugzien met ons festivalpubliek. Ik weet dat zij ons gemist hebben, maar dat is omgekeerd ook zeker het geval', zegt organisator Kurt De Loor. Ook de voorverkoop, via de website, start donderdag. Ticketprijzen gaan van 42 euro en 50 euro voor een dagticket tot 130 euro voor een weekendticket.