Rock Werchter vult affiche aan met Florence + the Machine

De headliners voor Rock Werchter blijven langzaamaan binnendruppelen. De nieuwste aanwinst op de affiche is Florence + the Machine, maakt de organisatie maandag bekend. De groep rond Florence Welch komt op zaterdag 29 juni naar Werchter, de derde festivaldag waarvoor eerder al Mumford & Sons was aangekondigd. Pink is er op donderdag 27 juni, The Cure op vrijdag 28 juni. Muse sluit op zondag 30 juni het festival af. Opvallend: met Pink en Florence + the Machine zijn twee van de vijf tot nu toe aangekondigde headliners (voornamelijk) vrouwelijk.

De barokpopgroep bracht afgelopen zomer nog het album High as Hope uit en speelt op 7 maart volgend jaar nog in het Antwerpse Sportpaleis. Dat concert is al maanden uitverkocht.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2019 start op vrijdag 26 oktober om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.