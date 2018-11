Rock Werchter versterkt zijn affiche met Kurt Vile, Weezer en 7 andere namen

Rock Werchter heeft andermaal een rist namen aan zijn affiche toegevoegd. Op de tweede festivaldag, vrijdag 28 juni, worden headliners Tool en The Cure vanaf nu vergezeld door Weezer, The 1975, Jungle, Tom Misch en Kurt Vile & The Violators.

De zaterdag van Mumford and Sons en Florence + the Machine wordt dan weer versterkt met twee porties pop (Macklemore en Clean Bandit) en de indierock van Two Door Cinema Club. Voor de afsluitdag, met Muse aan de top van de affiche, is Underworld bevestigd.

De ticketverkoop is reeds gestart via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.