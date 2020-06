Geen TW Classic, geen Werchter Boutique, geen Rock Werchter. Wel een Rock Werchter for Live2020 Zomerbar.

Het is stil in het Festivalpark in Werchter, maar op 2 juli komt daar verandering in. De alombekende festivals kunnen door de coronamaatregelen niet doorgaan, maar de site wordt vanaf deze week wel de achtergrond van verschillende kleinschalige concerten.

De affiche van Rock Werchter for Live2020 is eerder beperkt: op donderdag speelt Selah Sue, vrijdag is het de beurt aan Tourist LeMC en zaterdag bestijgt Bazart het podium. Zondagavond sluit het minifestival af met een Rock Werchter for Live2020 TV show, live te zien op Canvas. Verwacht je aan muzikale gasten als Emma Bale, Glints, Sons, Eefje De Visser en Arno. Voor de concerten is telkens maar plaats voor 400 fans (er zijn nog enkele laatste tickets verkrijgbaar) en zal publiek zittend aan een tafeltje van de show moeten genieten.

Zomerbar

De zomerbar blijft open tot eind juli. Nog de hele maand staan er concerten gepland, onder meer van Niels Destadsbader, Het Zesde Metaal, Portland en Equal Idiots. De uitgebreide programmatie vind je terug op de website van Rock Werchter.

Ook voor die concerten gelden de beperkte toegang en zitplaatsen. Gezien bezoekers aan tafeltjes van vier dienen plaats te nemen, worden de tickets uitsluitend in pakket (vier tickets + parking ticket) aangeboden. De ticketverkoop van de zomerbar concerten start op donderdag 2 juli om 10u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. De opbrengsten gaan naar LIVE2020, het solidariteitsfonds van en voor de livemuzieksector.

