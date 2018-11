Rock Werchter lost tien nieuwe namen, van Kylie Minogue tot The Blaze

Dat Pink op donderdag 27 juni voor het eerst in zes jaar nog eens in ons land zal aantreden, wist u al. Vandaag raakte bekend dat de Amerikaanse die dag in Werchter in het gezelschap zal vertoeven van de Duitse electro-meister Paul Kalkbrenner, de Australische singer-songwriter Vance Joy en het relatieve onbekende alt-rocktrio Bang Bang Romeo, dat nog niet eens een full album uit heeft maar wel al Black Sabbath-gitarist Tony Iommi tot zijn fans mag rekenen en de hort op mocht met Foo Fighters, The Killers en Kasabian.

De dag na Pink is een andere popkoningin aan zet: Kylie Minogue, de Australische die onlangs nog het Koninklijk Circus naar haar hand zette. Ook de Britse beukers van Bring Me The Horizon, synthpoppers Years & Years en rockband Nothing But Thieves zakken op vrijdag 28 juni, de dag van Tool en The Cure, naar Werchter af.

Het weekend wordt op zaterdag 29 juni op gang getrapt door electro-duo en hipsterlieveling The Blaze en Last Shadow Puppet Miles Kane, die Florence + the Machine en Mumford & Sons komen vergezellen. Afsluiter Muse krijgt op zondag 30 juni dan weer rockrevelatie Yungblud aan zijn zijde.

Rock Werchter 2019 vindt plaats tussen donderdag 27 juni en zondag 30 juni. Er zijn al 50.000 tickets de deur uit. Wilt u de uwe veiligstellen, dan kan dat via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.