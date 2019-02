Rock Werchter kondigt enige Belgische festivalshow van Balthazar aan

Wie wil weten hoe het nieuwe album van Balthazar klinkt op een festivalweide, heeft deze zomer maar één kans in België: de slotdag van Rock Werchter, zondag 30 juni. Daarmee is het kwintet een van de fraaiste namen in het lijstje van twintig dat de organisatie vrijdag aan de affiche toevoegt.

Nieuw voor donderdag 27 juni zijn Ólafur Arnalds en Maribou State. Snarky Puppy, Masego, Jessie Reyez, Whispering Sons en Our Last Night worden aan het programma van vrijdag 28 juni toegevoegd. Aurora, SYML, Barns Courtney, All Them Witches en Alice Phoebe Lou zijn bevestigd voor zaterdag 29 juni. Naast Balthazar komen ook Parkway Drive, Tamino, RY X, Lewis Capaldi, De Staat, Black Honey en Laurel op zondag 30 juni naar het festival. Het brengt het tussentotaal nu op 56 bevestigde namen voor Rock Werchter 2019.

Tickets en info vindt u op de website van Rock Werchter.

De line-up van Rock Werchter tot nu toe

27 juni: Pink, Bastille, Paul Kalkbrenner, Vance Joy, Bang Bang Romeo, Elbow, Bastille, Charlotte Gainsbourg, Brockhampton, Ólafur Arnalds en Maribou State

28 juni: Tool, The Cure, Bring Me The Horizon, Kylie Minogue, Years & Years, Weezer, The 1975, Jungle, Nothing But Thieves, Tom Misch, Kurt Vile & The Violators, Janelle Monáe, Khruangbin, Snarky Puppy, Masego, Jessie Reyez, Whispering Sons en Our Last Night

29 juni: Mumford & Sons, Florence + the Machine, Macklemore, The Blaze, Two Door Cinema Club, Miles Kane, Clean Bandit; The Good, The Bad and the Queen, Angèle, Aurora, SYML, Barns Courtney, All Them Witches en Alice Phoebe Lou

30 juni: Muse, Underworld, Yungblud, New Order, Mac DeMarco, Suicideboys, Balthazar, Parkway Drive, Tamino, RY X, Lewis Capaldi, De Staat, Black Honey en Laurel