Rock Werchter in beeld: de weide genoot met volle teugen van dag twee

Wie het al wat warm kreeg in Werchter, had twee opties: een dutje doen en hopen op wat meer bewolking bij het ontwaken, of al dansend de armen in de lucht gooien om zo een zuchtje wind te vangen met de oksels. Dat zag er ongeveer zo uit: