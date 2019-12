Ook The Streets, Pixies en Yungblud zullen volgend jaar in Werchter staan.

Rock Werchter blijft mondjesmaat nieuwe namen lossen. Nadat Herman Schueremans en co in drie aparte mededelingen de komst van Pearl Jam, Twenty One Pilots en System of a Down aankondigden, krijgen we deze keer vijf namen in één keer.

Voor donderdag 2 juli zijn Pixies en Wilco aangekondigd. Beide bands brachten dit jaar een nieuw album uit en speelden zaalconcerten in België, Pixies in Vorst Nationaal en Wilco in de AB en De Roma.

Op zaterdag 4 juli krijgt Twenty One Pilots het gezelschap van The Streets. De Britse hiphopband speelde afgelopen zomer op Pukkelpop en doet dus voor de tweede festivalzomer op rij België aan. Voor Yungblud, op zondag 5 juli, is het zelfs de tweede Werchter-editie op rij. Hij prijkt op de affiche naast Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes. De zanger van Radiohead, die dit jaar nog het solo-album Anima uitbracht, sloeg België in 2019 over en speelde onder meer op het Nederlandse Down The Rabbit Hole, maar kiest in 2020 dus wel voor ons land.