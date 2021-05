Ook dit jaar zal er geen Rock Herk plaatsvinden. De organisatoren van het tweedaagse festival in Herk-de-Stad verschuiven de integrale 38ste editie van het Limburgse festival naar het weekend van 15 en 16 juli 2022. Dat laten ze weten via hun Facebookpagina.

Dit jaar zou het festival plaatsvinden op 16 en 17 juli, op voorwaarde dat de coronamaatregelen dat zouden toelaten. Nu blijkt dat er pas vanaf augustus eventueel festivals kunnen georganiseerd worden, moeten de organisatoren hun festival voor het tweede jaar op rij schrappen.

'In deze vreemde tijden vinden we het echter vooral onze taak om positief te blijven en ook op die manier naar de toekomst te kijken, want uitstel is geen afstel', zo staat te lezen in het bericht op Facebook. Wel gaan de organisatoren bekijken of er een alternatieve versie georganiseerd kan worden. 'Anderzijds werd er voor de zomer van 2021 wel ruimte geboden om evenementen op poten te zetten. We pakken momenteel echter nog niet uit met grote plannen, maar bekijken rustig of we als alternatief voor het festival één of meerdere evenementen op poten kunnen zetten, uiteraard steeds in de stijl van Rock Herk. In eerste instantie kijken we daarvoor naar het Rock Herk-weekend, maar ook naar de periode september en het najaar. Samen met jullie volgen we op de voet wat de nieuwe maatregelen betekenen en hoe de strijd tegen het virus zich verder uitrolt. Meer nieuws omtrent de alternatieve evenementen volgt dan in de loop van de komende weken en maanden.'

Elke tickethouder krijgt de waarde van de verschillende tickets die werden aangekocht in de vorm van credits aangeboden. Deze credits kunnen gedurende twee jaren gespendeerd worden aan de verschillende Rock Herk-producten. Daarnaast wordt aan tickethouders ook de optie aangeboden om de aangekochte tickets volledig terugbetaald te krijgen, dit met uitzondering van de boekings- en servicekosten. De organisatie roept wel op om zoveel mogelijk voor de optie van de credits te kiezen. Er werden reeds heel wat kosten gemaakt in functie van edities 2020 en 2021, en op die manier kunnen deze toch gedeeltelijk overbrugd worden. (Belga)

