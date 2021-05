Na een pauze van dertien jaar komt Rock Affligem met een nieuwe editie in 2022.

In 2009 werd beslist het festival stop te zetten na enkele tegenvallende edities, onder meer door slechte weersomstandigheden. Nu staat er een comeback op het programma: de volgende editie van Rock Affligem zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei 2022.

'We speelden al een tweetal jaar met het idee om de draad van Rock Affligem opnieuw op te pikken', zegt Christof Desmet, voorzitter van vzw Rock Affligem. 'Tijdens de coronacrisis zijn we er dieper over beginnen nadenken, en in december zijn de plannen concreter geworden. Ook het gemeentebestuur reageerde enthousiast.'

Het festival heeft acht groepen geprogrammeerd en kiest bewust voor uitsluitend Belgische acts. 'België loopt vol rock- en poprocktalent. Na de pandemie zien we graag enkele van die bands ontploffen op ons podium, niet alleen omdat ze het zwaar te verduren hebben gehad, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we met al dat lokaal talent een heel sterke affiche kunnen samenstellen.' De namen van de artiesten worden de komende weken vrijgegeven.

De ticketverkoop van Rock Affligem start op 26 september. De eventuele winst gaat naar enkele lokale sociale projecten. (Belga)

