Rob De Nijs kondigt noodgedwongen zijn afscheid van de planken aan. De Nederlandse zanger, bekend van hits als Ritme van de regen en Banger hart, weet al enkele weken dat hij de ziekte van Parkinson heeft.

Het nieuws staat vandaag in de Nederlandse krant De Telegraaf, die een interview brengt met de zanger van Jan Klaassen de trompetter, Dag zuster Ursula en Malle Babbe, die al bijna zestig jaar op het podium staat. 'Het is natuurlijk dramatisch nieuws. Maar we zijn er niet door platgewalst. Eerst wel, nu weer overeind gekrabbeld en het gaat weer, dat moet ook wel', zegt De Nijs.

De zanger kwam enkele weken geleden nog in het nieuws door een filmpje van een optreden, waarop te zien was hoe De Nijs achterover van het podium viel. 'Ik neem de maker ervan niks kwalijk', zegt hij. 'Maar het heeft er in mijn gezin en mijn omgeving wel heel erg ingehakt. Het was akelig om te zien, helemaal als het jezelf betreft, maar ook sommige reacties waren verschrikkelijk. Ik zou dronken zijn geweest, noem maar op. Mijn hele leven heb ik nog niet dronken op een podium gestaan, maar goed. Wíj wisten net wat eraan de hand was, verder nog niemand.'

'We hebben het er niet de hele dag over, zeker niet', zegt De Nijs nog in De Telegraaf. 'Maar zodra ik 's morgens wakker word, is het besef er wel natuurlijk. En dat is zwaar. Het is een progressieve ziekte, hè? Het wordt alleen erger, nooit meer beter. En hoe het gaat verlopen, we laten het maar op ons af komen.'

De Nijs zegt de bühne wel niet onmiddellijk vaarwel. Hij wil zijn huidige tournee nog afmaken, werkt aan een nieuwe plaat en plant voor volgend jaar nog een reeks afscheidsconcerten. Het laatste optreden zal plaatsvinden in Amsterdam, waar het allemaal voor hem begon. Of ook de Belgische fans van De Nijs hem nog kunnen zien in ons land, is nog niet duidelijk.