Refugees For Refugees stelt tweede album voor: 'We zijn meer dan een vluchtelingenband'

Als Peter Van Rompaey, directeur van folk- en wereldmuziekorganisatie Muziekpublique, over Refugees for Refugees praat, schiet hem spontaan een anekdote te binnen. 'Drie jaar geleden, in volle asielcrisis, kregen we hier een vluchtelinge over de vloer die zich aanbood om te komen poetsen. Bleek dat ze doctor in de chemie was. Toen besefte ik dat we talent aan het verliezen zijn.'

...