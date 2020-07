Nadat Red Bull vorig jaar Red Bull Music Academy en Red Bull Radio opdoekte, trekt de energiedrankproducent zich verder terug uit de culturele sector.

Red Bull bevestigde aan muziekwebsite Pitchfork dat het een groot deel van zijn culturele werking schrapt. Over welke departementen het precies gaat, is nog niet duidelijk. In het muziekluik blijft alvast platenlabel Red Bull Records zeker bestaan, net zoals Red Bull Batalla de los Gallos, een wedstrijd voor Spaanse hiphop. Dat zegt een woordvoerder van Red Bull aan Pitchfork.

Het is niet de eerste keer deze week dat het Oostenrijks bedrijf de kranten haalt. Een deel van het bestuur van Red Bull werd aan de deur gezet. Een officiële reden werd er niet gegeven, maar volgens Business Insider werden Stefan Kozak (CEO Noord-Amerika) en Amy Taylor (president en CMO Noord-Amerika) ontslagen na interne spanningen naar aanleiding van de reactie van het bedrijf op Black Lives Matter. Kozak en Taylor wouden zich scharen achter de Black Lives Matter-beweging en diversiteit promoten, maar Red Bull houdt zich doorgaans ver van politiek en wou geen standpunt innemen. Die apolitieke houding manifesteert zich op verschillende vlakken: zo is Formule 1-coureur Max Verstappen, die voor Red Bull rijdt, een van de weinige coureurs die weigerde te knielen voor de Black Lives Matter-beweging.

Ook Florian Klaass (verantwoordelijk voor internationale culturele marketing) moest volgens The Wall Street Journal opstappen. Klaass stond dan weer aan het hoofd van een team dat zich racistisch uitlaatte in een powerpointpresentatie. Of die politieke spanningen iets te maken hebben met het sluiten van cultuurdepartementen, is niet duidelijk.

Herstructurering

Het schrappen van het cultuurluik van Red Bull is een opmerkelijke beslissing, aangezien muziek, samen met extreme sporten, al jaren verbonden is met (de marketing van) het bedrijf. Toch komt de beslissing niet helemaal uit de lucht gevallen: vorig jaar werden Red Bull Music Academy en Red Bull Radio opgedoekt omdat Red Bull stilaan afstand wou nemen van creatieve partnerovereenkomsten, zo schrijft Pitchfork, omdat het cultuurluik te weinig oplevert. Red Bull Music Academy plaveide reeds de weg voor artiesten als Flying Lotus en organiseerde wereldwijd evenementen.

Volgens Business Insider zou de herorganisering internationaal cultuurdepartementen van Red Bull treffen, net zoals het jaarlijkse Red Bull Music Festival en de livesessies van Red Bull. Wat de gevolgen zijn voor de Belgische muzieksector, is nog niet duidelijk. Volgens onze informatie is er ook bij Red Bull België een herstructurering bezig, wat zou kunnen betekenen dat Red Bull ook hier zich als sponsor van festivals terugtrekt. In ons land ondersteunt Red Bull onder meer Tomorrowland, Pukkelpop, Rock Werchter en Graspop. Het bedrijf staat ook achter de Red Bull Elektropedia Awards en muziekwebsite Red Bull Elektropedia. Red Bull zou binnenkort een secret gig met Zwangere Guy organiseren.

Red Bull België was niet bereikbaar voor commentaar. Serge Platel, woordvoerder van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, was nog niet op de hoogte en kon daarom geen reactie geven. Hetzelfde geldt voor Pukkelpop. (M.M.)

Red Bull bevestigde aan muziekwebsite Pitchfork dat het een groot deel van zijn culturele werking schrapt. Over welke departementen het precies gaat, is nog niet duidelijk. In het muziekluik blijft alvast platenlabel Red Bull Records zeker bestaan, net zoals Red Bull Batalla de los Gallos, een wedstrijd voor Spaanse hiphop. Dat zegt een woordvoerder van Red Bull aan Pitchfork.Het is niet de eerste keer deze week dat het Oostenrijks bedrijf de kranten haalt. Een deel van het bestuur van Red Bull werd aan de deur gezet. Een officiële reden werd er niet gegeven, maar volgens Business Insider werden Stefan Kozak (CEO Noord-Amerika) en Amy Taylor (president en CMO Noord-Amerika) ontslagen na interne spanningen naar aanleiding van de reactie van het bedrijf op Black Lives Matter. Kozak en Taylor wouden zich scharen achter de Black Lives Matter-beweging en diversiteit promoten, maar Red Bull houdt zich doorgaans ver van politiek en wou geen standpunt innemen. Die apolitieke houding manifesteert zich op verschillende vlakken: zo is Formule 1-coureur Max Verstappen, die voor Red Bull rijdt, een van de weinige coureurs die weigerde te knielen voor de Black Lives Matter-beweging.Ook Florian Klaass (verantwoordelijk voor internationale culturele marketing) moest volgens The Wall Street Journal opstappen. Klaass stond dan weer aan het hoofd van een team dat zich racistisch uitlaatte in een powerpointpresentatie. Of die politieke spanningen iets te maken hebben met het sluiten van cultuurdepartementen, is niet duidelijk.Het schrappen van het cultuurluik van Red Bull is een opmerkelijke beslissing, aangezien muziek, samen met extreme sporten, al jaren verbonden is met (de marketing van) het bedrijf. Toch komt de beslissing niet helemaal uit de lucht gevallen: vorig jaar werden Red Bull Music Academy en Red Bull Radio opgedoekt omdat Red Bull stilaan afstand wou nemen van creatieve partnerovereenkomsten, zo schrijft Pitchfork, omdat het cultuurluik te weinig oplevert. Red Bull Music Academy plaveide reeds de weg voor artiesten als Flying Lotus en organiseerde wereldwijd evenementen.Volgens Business Insider zou de herorganisering internationaal cultuurdepartementen van Red Bull treffen, net zoals het jaarlijkse Red Bull Music Festival en de livesessies van Red Bull. Wat de gevolgen zijn voor de Belgische muzieksector, is nog niet duidelijk. Volgens onze informatie is er ook bij Red Bull België een herstructurering bezig, wat zou kunnen betekenen dat Red Bull ook hier zich als sponsor van festivals terugtrekt. In ons land ondersteunt Red Bull onder meer Tomorrowland, Pukkelpop, Rock Werchter en Graspop. Het bedrijf staat ook achter de Red Bull Elektropedia Awards en muziekwebsite Red Bull Elektropedia. Red Bull zou binnenkort een secret gig met Zwangere Guy organiseren. Red Bull België was niet bereikbaar voor commentaar. Serge Platel, woordvoerder van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, was nog niet op de hoogte en kon daarom geen reactie geven. Hetzelfde geldt voor Pukkelpop. (M.M.)