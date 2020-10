De uitreiking van de Red Bull Elektropedia Awards gaat dit jaar online door. Omwille van de pandemie komen tien in plaats van negentien categorieën in aanmerking.

De Red Bull Elektropedia Awards, de jaarlijkse hoogmis van elektronische muziek, werden traditiegetrouw elk jaar uitgereikt in het Brusselse cultuurhuis Flagey. Gezien de omstandigheden gaat de uitreiking, net zoals de finale van Humo's Rock Rally, dit jaar online door.

Ook de categorieën moesten door de coronacrisis herbekeken worden. Het is immers weinig zinvol een prijs voor beste liveperformance of beste evenement voor elektronische muziek uit te reiken wanneer heel wat concerten en festivals geannuleerd werden. In plaats van negentien, worden er dit jaar tien prijzen uitgedeeld: Artist of the Year, Best Song, Best EP, Best Album, Best Remix, Best Producer, Best Video, Best Label, Fresh on the Scene en de Marc Meulemans Award voor het beste artwork.

In aanloop naar de prijsuitreiking organiseert Red Bull Elektropedia een veiling ten voordele van LIVE2020, het solidariteitsfonds van de Belgische livemuzieksector. Gedurende tien dagen kunt u bieden op exclusieve hebbedingen van onder meer voormalige Red Bull Elektropedia Awards-winnaars en genomineerden Amelie Lens, Zwangere Guy, Le Motel en Charlotte Adigéry.

Red Bull Elektropedia Awards 2020 25 november, via de socialemediakanalen van onder meer Red Bull Elektropedia, Pukkelpop, Dour en Kompass. De nominaties worden bekendgemaakt op 2 november. Meer informatie vindt u op www.redbullelektropedia.be.

