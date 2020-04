Record Store Day gaat niet door op 20 juni. In plaats daarvan worden de Record Store releases verspreid over drie data in het najaar.

Record Store Day, het internationale evenement voor platenzaken, is geannuleerd. RSD 2020 zou plaatsvinden op 20 juni. Om onafhankelijke platenzaken te steunen, worden de titels op de officiële RSD 2020 lijst uitgebracht op drie RSD 'Drop' zaterdagen: 29 augustus, 26 september en 24 oktober.

Op 1 juni wordt een nieuwe versie van de lijst met alle releases bekend gemaakt op de website van de organisatie. Welke winkels allemaal meedoen, leest u hier. RSD Black Friday zal plaatsvinden op 27 november.

De elfde editie van Record Store Day werd eerder al verplaatst: in een virusvrije wereld zou het evenement op 18 april plaatsvinden. Het nieuwe plan om de dag over drie maanden te spreiden, 'geeft het grootst mogelijke aantal platenzaken over de hele wereld de mogelijkheid om mee te doen aan wat ongetwijfeld het vreemdste Record Store Day-jaar ooit zal worden'. Dat zegt de organisatie in een persbericht.

