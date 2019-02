Rechtbankdocumenten: 'Rapper 6ix9ine bood 20.000 dollar voor moordpoging'

6ix9ine, echte naam Daniel Hernandez, zou Kintea 'Kooda B' McKenzie hebben ingehuurd voor de schietpartij, waarbij Chief Keef uiteindelijk niet werd geraakt. Kooda B zou nochtans 10.000 dollar - de helft van het oorspronkelijk afgesproken bedrag - hebben geaccepteerd als betaling voor de poging tot moord.

In eerste instantie ontkende Hernandez dat hij betrokken was bij het incident, maar inmiddels heeft hij zijn rol bekend en verleent hij zijn medewerking aan onderzoekers. De rapper zit sinds november in de gevangenis, onder meer ook op verdenking van bendevorming en drugshandel. McKenzie werd vorige week gearresteerd.

De carrière van 6ix9ine lijkt niet te lijden onder zijn aanvaring met justitie. Vlak nadat hij de gevangenis in ging verscheen er nog een nieuw album van de rapper, met daarop samenwerkingen met Nicki Minaj en Kanye West. Op Spotify heeft hij ruim 25 miljoen maandelijkse luisteraars.

Of er ook nog een volgend album aankomt, is onzeker. Het proces tegen 6ix9ine begint pas in september, en hem hangt maximaal een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

