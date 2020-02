Rapper Bashar Barakah Jackson, bekend als Pop Smoke, is dood. De 20-jarige muzikant, die samenwerkte met onder anderen Nicki Minaj en Travis Scott, kwam om het leven tijdens een overval.

De Amerikaanse showbizzsite TMZ meldt het overlijden van Pop Smoke. De jonge rapper, die zich sinds vorig jaar opwierp als een opkomende naam in de drillscene, zou zijn doodgeschoten toen het huis waar hij verbleef werd overvallen door twee personen.

Pop Smoke, geboren als Bashar Barakah Jackson, scoorde vorige zomer zijn eerste dikke hit met Welcome to the Party, waar Nicki Minaj enkele maanden later een remix van zou maken. Later volgde een duet met Travis Scott, Gatti, en was hij te horen op een remix van Slide, een nummer van H.E.R. Twee weken geleden nog bracht hij zijn tweede mixtape uit, Meet the Woo 2.

Wie er achter de schietpartij zit, is volgens TMZ nog niet duidelijk. Er zou een man aangehouden zijn, maar die is opnieuw vrijgelaten. Het is ook niet bekend of Pop Smoke de schutters kende.

De laatste jaren hebben opvallend veel jonge Amerikaanse rappers in uiteenlopende omstandigheden het leven gelaten, onder wie Lil Peep, XXXTentacion, Mac Miller en eind vorig jaar nog Juice WRLD.

