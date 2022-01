Maak kennis met de hipste witte rapper van het moment.

Jack Harlow is een 23-jarige rapper uit Kentucky. Misschien zegt zijn naam u niets, maar zijn stem heeft u vast en zeker al gehoord: zijn feature op Industry Baby van Lil Nas X bezorgde hem afgelopen zomer zijn eerste nummer 1-hit. Harlow is de man die in de bijbehorende videoclip aanpapt met een cipier, terwijl Lil Nas X en zijn medegevangen in hun blootje dansen in de douches.

...

Jack Harlow is een 23-jarige rapper uit Kentucky. Misschien zegt zijn naam u niets, maar zijn stem heeft u vast en zeker al gehoord: zijn feature op Industry Baby van Lil Nas X bezorgde hem afgelopen zomer zijn eerste nummer 1-hit. Harlow is de man die in de bijbehorende videoclip aanpapt met een cipier, terwijl Lil Nas X en zijn medegevangen in hun blootje dansen in de douches. Met name in de Verenigde Staten is Harlow ook solo de hiphopwereld aan het veroveren. In 2020 brak hij door met de TikTok-hit Whats Poppin, die hem de tweede plaats in de Billboard Hot 100, een Grammynominatie en een remix met Lil Wayne, DaBaby en Tory Lanez opleverde. Datzelfde jaar nog verscheen zijn debuutplaat Thats What They All Say. Sindsdien verzamelde hij meer dan veertig miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, werd hij miljonair, belandde hij in de 30 under 30-lijst van Forbes en werd hij door Pitchfork 'de witte rapper van het moment' genoemd. Vooral Generatie Z lijkt Harlow te omarmen. Omwille van zijn nonchalante flow, geestige lyrics en neus voor catchy melodieën, maar ook door zijn hoog boy next door-gehalte. ' I didn't peak in high school, I'm still out here gettin' cuter', rapt hij zelf in Industry Baby. Harlow is de onhandige buurjongen die plots een innemende man blijkt te zijn geworden. Het is geen toeval dat hij zoveel vrouwelijke fans heeft. Hij is zelfzeker zonder arrogant te zijn. Hij heeft een zeker sexappeal, maar heeft ook iets knulligs. Hij gebruikt geen alcohol en drugs. Hij lijkt zich bewust van het feit dat hij een witte artiest in een zwart genre is. En hij durft zijn kwetsbare kant te tonen. Eminem is een van zijn grootste inspiratiebronnen, maar hij heeft meer gemeen met zijn ander idool Drake: introspectieve rap en een beleefd, maar daardoor ietwat braaf imago. Niet dat iedereen Harlow zo hartelijk omarmt. Behoorlijk wat doorgewinterde hiphopfans vinden hem een matige rapper die generische hiphop maakt, geniet van wit privilege en nog moet bewijzen dat hij de hype waard is. Bovendien maakte hij enkele bedenkelijke keuzes door samen te werken met Chris Brown en zijn remix met de homofobe DaBaby en Tory Lanez, die Megan Thee Stallion zou hebben neergeschoten, online te laten staan. Of u nu pro- of anti-Harlow bent: de rapper zal niet meteen uit de hitlijsten verdwijnen. 'Ik wil dat iedereen weet dat ik van rap hou en op het punt sta het roer over te nemen', aldus Harlow, die dit jaar zijn tweede album uitbrengt. U bent gewaarschuwd.- Als twaalfjarige verkocht Harlow (foto) al zelfgemaakte mixtapes op de speelplaats. Om maar te zeggen: Harlow is naast rapper ook een geboren zakenman. - Harlows succes wordt ook toegewezen aan het 'white boy of the month'-syndroom, een door het internet in het leven geroepen aandoening waarbij Twitter 'een maand lang geobsedeerd raakt door een magere, aantrekkelijke witte jongen, meestal met bruin krullend haar, tot er weer een nieuwe opduikt'. - Volgens anderen maakt Harlow dan weer deel uit van een complot. 'Jack Harlow was een experiment van de overheid om de zwarte gemeenschap te testen', aldus een Twitteraar.