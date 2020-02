Abattoir Anvers, gevestigd in een voormalig halalslachthuis op het Antwerpse Zuid, bestaat vooral uit artiesten uit de hiphopwereld en belooft een multidisciplinair platform te worden.

'Iedereen in de muziek is naar Brussel aan het trekken', verzucht Jan Maarschalk Lemmens, bekend onder zijn hiphopalias Glints, deze week in Knack Focus. 'Wij willen met Abattoir Anvers geen agressief statement maken of zo, maar we hebben wel zoiets van: nee, hier doen we niet aan mee.'

'We', dat zijn naast Lemmens ook gewezen StuBru-dj en De ideale wereld-sidekick Faisal Chatar, producer Yong Yello, schilder en grafisch vormgever Iljen Put, klassiek pianist Pieter Fivez en fotograaf Thor Salden, ooit nog Junior Eurosong-kandidaat met Een tocht door het donker. Ze wonen alle zes samen in een voormalig halalslachthuis op het Antwerpse Zuid, met ruimtes die ingericht zijn of worden als schilderatelier, fotostudio en opnameruimte.

'We doen allemaal ons eigen ding, creëren allemaal ons eigen universum met onze eigen visie. Wij zijn de weird kids', aldus nog Lemmens. 'Omdat we altijd al gefascineerd zijn geweest door collectieven als Odd Future en Brockhampton, en omdat mensen nu eenmaal graag een naam en een idee hebben, zijn we onszelf Abattoir Anvers gaan noemen.'

Feestjes organiseren, foto-expo's houden, een podcast maken of een magazine drukken: het behoort volgens Lemmens allemaal tot de mogelijkheden. Maar het eerste en voorlopig enige concrete wapenfeit van Abattoir Anvers is Choirboy, het debuutalbum van Glints. Dat verschijnt bij PIAS maar zal ook het logo van Abattoir Anvers bevatten. 'In essentie is Abattoir Anvers een stempel. Een ideologie. Een keurmerk.'

Slagerszonen met een willetje Maak kennis met de andere leden van Abattoir Anvers. Iljen Put 27 jaar / @iljenput / derde verdieping Iljen Put © Yaqine Hamzaoui Schilder en grafisch vormgever. Maakt décollages, schilderijen en kunstboeken. Verzorgt al vanaf de debuutsingle Dread het artwork en de visuele lijn van Glints, en ondertussen ook dat van Yong Yello. Pieter Fivez 26 jaar / @pieterfivez / derde verdieping Pieter Fivez © Yaqine Hamzaoui Jeugdvriend van Lemmens en 'muzikaal adviseur' van Glints. Speelde in de eerste band van Lemmens en Ferre Marnef (ex-Glints, Soldier's Heart, Sergeant). Studeerde klassieke piano aan het Conservatorium van Antwerpen en werkt aan eigen composities. Doctoreert in artificiële intelligentie voor medische taal aan de Universiteit Antwerpen. Faisal Chatar 29 jaar / @faisxl / tweede verdieping Faisal Chatar © Yaqine Hamzaoui Dj en radiopresentator, vooral bekend van Studio Brussel. Was ook twee seizoenen sidekick van Otto-Jan Ham in De ideale wereld. Treedt binnenkort zelf als muzikant-producer naar buiten. Fungeert volgens Jan Maarschalk Lemmens als 'ieders tweede paar oren' in de studio. Yello Staelens 28 jaar / @yongyello / eerste verdieping Yello Staelens © Yaqine Hamzaoui Producet sinds 2018 voor Glints, en ook voor Noémie Wolfs. Heeft een verleden bij hiphoplabel Eigen Makelij en als producer-beatmaker van Tourist LeMC. Maakt Nederlandstalige hiphop als Yong Yello. Schopte het met Als ge slaapt tot in de finale van De Nieuwe Lichting. Werkt zijn debuutalbum af. Thor Salden 22 jaar / @thorsld / eerste verdieping Thor Salden © Yaqine Hamzaoui Bekend van Junior Eurosong 2006, waaraan hij op negenjarige leeftijd deelnam met Een tocht door het donker. Rapte bij hiphopcollectieven als Roedel en Netwerk. Fotografeert al sinds 2017 voor Glints en neemt zijn analoge camera mee naar al zijn shows. Werkt ook aan eigen fotografieprojecten.

