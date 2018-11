Rammstein kondigt concert in het Koning Boudewijnstadion aan

De afgelopen dagen verscheen het logo van de Duitse metalband Rammstein op muren en gevels in heel Europa, samen met de hashtag #gibtfeinacht, oftewel 'wees aandachtig'. Sinds vrijdagochtend weten we waarom we moesten opletten: de groep heeft een nieuwe Europese tournee aangekondigd en houdt op 10 juli 2019 halt in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

Als alles goed gaat, brengt Rammstein een nieuwe plaat mee naar de voetbaltempel, die normaal gesproken volgend jaar zal verschijnen. Het wordt het eerste studio-album voor de band in tien jaar, na Liebe ist für alle da uit 2009.

Maar het sextet wordt, nog meer dan om zijn muziek, geprezen om zijn energieke, soms ronduit krankzinnige liveshows, vol vlammenwerpers, uitzinnige lichteffecten en acts die flirten met de rand van de goede smaak. Wie dat allemaal live wil bekijken, kan vanaf 8 november om 10 uur een kaartje kopen. Er zijn tickets van 75, 88 en 100 euro beschikbaar.