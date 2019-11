De Amerikaanse rockband Rage Against the Machine, razend populair in de jaren 1990 met een mix van rap en loeiende gitaren, gaat opnieuw touren.

Verschillende Amerikaanse media berichten, op basis van berichten van de groep op sociale media, dat Rage Against the Machine opnieuw gaat touren. Rage zou in 2020 één van de hoofdacts zijn op het festival Coachella in Californië. Het is bijna tien jaar geleden dat de groep nog eens heeft opgetreden.

Rage Against the Machine, bekend van de monsterhit 'Killing in the Name', kondigt ook nog enkele andere concertdata aan, in het voorjaar in de Verenigde Staten.

De groep staat bekend voor zijn uitgesproken politieke mening en volgens Amerikaanse media is het dan ook geen toeval dat ze in een Amerikaans verkiezingsjaar weer het podium bestijgen.

Het is niet bekend of de band ook naar Europa komt.