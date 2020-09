Waarom Nederland in de ban is van r&b-talent Yade Lauren.

Aka: Jade Lauren Clevers Leeftijd: 21 Locatie: Nederland Instagram: @yadelauren In het kort: R&b-talent. Ontdekt op Facebook. Gaat het nog ver schoppen.

In het lang: Ze is getekend bij Top Notch, mag rekenen op anderhalf miljoen (!) maandelijkse luisteraars op Spotify, scoorde hits met Snelle, Kevin, Lil' Kleine en Kriss Kross en haar gezicht werd onlangs als promotiestunt op de nieuwe voetbal van de Eredivisie gedrukt omdat 'ze het nog ver gaat schoppen'. Mocht u er nog aan twijfelen: Yade Lauren is een van dé Nederlandse r&b-talenten van het moment.

Het heeft nochtans even geduurd voor ze haar eigen stem gevonden had. Op haar zestiende ging de zangeres al viraal op Facebook met een cover van Lil' Kleines Zeg dat niet, gefilmd in haar slaapkamer en online gezwierd door haar zus. Niet veel later mocht ze meezingen op nummers van Yellow Claw en Jonna Fraser, begon ze als presentatrice bij MTV en trok ze naar LA om er schrijfsessies met verschillende producers en songwriters te volgen en een internationale carrière uit te bouwen. Tot ze er resoluut voor koos om in Nederland door te breken. Begin dit jaar bracht ze haar debuutsingle Papa uit, een intense Nederlandstalige song over de moeilijke band met haar vader die de nodige buzz genereerde. In mei volgde debuutplaat Reflecties, waarop ze catchy r&b combineert met mellow hiphop en waarin ze vlot switcht tussen Nederlands en Engels. Check Magisch en de bijbehorende nineties ogende videoclip en u begrijpt waarom Nederland in de ban is van Yade Lauren.

Een willekeurige quote: ' Reflecties is het verslag van een moeilijke periode. Ik was nog vet jong, kwam net in Amsterdam wonen, kreeg mijn eerste echte relatie, belandde in de muziekwereld en was nog heel erg zoekende. Als ik sommige tunes nu opnieuw luister, denk ik: daar was ik nog dat naïeve goedgelovige meisje. Nu ben ik dat niet meer.'

