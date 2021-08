Pukkelpop zet een minifestival op voor 1500 festivalgangers, waarvoor alleen dagtickets worden verkocht. Pukkelpopkwartier vindt plaats van 19 tot en met 22 augustus, niet op de wei in Kiewit, maar aan het ­Albertkanaal in Hasselt, van de late namiddag tot middernacht.

Dat melden Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard.

'We besloten om niet bij de pakken te blijven zitten', zegt woordvoerder Frederik Luyten. 'Dit is wat we in korte tijd nog konden bewerkstelligen.'

Het festival kon een aantal ­namen overhevelen van de affiche van zijn geannuleerde editie: op donderdag 19 augustus onder meer Opposites en Zwangere Guy, vrijdag Whispering Sons, Inter­galactic Lovers en Mauro Pawlowski. In het weekend komen 2manydjs, The Subs, Bazart en Charlotte de Witte.

De site van Het Zomerkwartier aan de Muziekodroom biedt plaats aan 1500 muziekliefhebbers. Elke bezoeker moet een covid safe ticket kunnen voorleggen, en dus ofwel twee weken volledig gevaccineerd zijn, kunnen bewijzen dat hij of zij hersteld is van covid-19, of een negatieve PCR-test of antigeentest kunnen voorleggen.

Bezoekers hoeven dan op het terrein geen mondmasker te dragen of afstand te houden.

