Pukkelpop strikt Kate Tempest, Jorja Smith en Charli XCX

Eén dag nadat de organisatie van Pukkelpop vijftien stuks gitaargeweld op ons losliet, is het vandaag aan de hiphop- en popfans om te watertanden. Twintig namen telt de nieuwste lading, waarvan de helft op vrijdag 16 augustus optreedt. Grime-topper Stormzy zit erbij, net als Martin Solveig, Kamaal Williams, Loyle Carner, Crystal Fighters, slowthai, Joji, Clairo, Flohio en Joost.

Voor zaterdag 17 augustus zijn er vijf nieuwe namen bekend: Anne-Marie, Jorja Smith Franc Moody, De Jeugd van Tegenwoordig en Ezra Collective. Nog eens vijf namen werden er aan de line-up van de slotdag toegevoegd: Princess Nokia, Ghostmane, Durand Jones & The Indications, Charli XCX en Kate Tempest.

Woensdag geeft de organisatie opnieuw een pak namen vrij. De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13.00u. via www.pukkelpop.be.

VOORLOPIGE LINE-UP

Vrijdag 16 augustus

The National, White Lies, Pennywise, Good Charlotte, IDLES, Frank Carter & The Rattlesnakes, Martin Solveig (live), Stormzy, Kamaal Williams, Loyle Carner, Crystal Fighters, slowthai, Joji, Clairo, Flohio en Joost.

Zaterdag 17 augustus

Tame Impala, Royal Blood, Eels, The Chats, The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PIP, Skeggs, Equal Idiots, Anne-Marie, Jorja Smith, Franc Moody, De Jeugd van Tegenwoordig en Ezra Collective.

Zondag 18 augustus

Twenty One Pilots, Billie Eilish, The National, Prophets of Rage, PVRIS, Princess Nokia, Ghostmane, Durand Jones & The Indications, Charli XCX en Kate Tempest.