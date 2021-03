Hoewel Rock Werchter is uitgesteld naar volgend jaar, hoopt de Pukkelpop-organisatie nog steeds eind augustus de 35ste editie te kunnen organiseren. 'Maar we hebben dringend een tijdslijn nodig. We zijn geen café of winkel. We kunnen snel schakelen, maar zeker niet toveren', zegt woordvoerder Frederik Luyten.

Rock Werchter besliste vandaag om ook in 2021 geen festival te organiseren door de coronapandemie. Pukkelpop valt zo'n twee maanden later, waardoor de organisatie de hoop koestert om het Limburgse festival wel te laten doorgaan. Daarvoor moet Pukkelpop rekenen op groen licht van de regering.

'Wij kijken in eerste instantie uit naar de communicatie vanuit de regering omtrent de zomerfestivals. In principe zou er midden maart een verdict komen, maar dat is eind maart geworden', reageert Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. 'Dat wordt voor ons een belangrijk moment. De beslissing blijven uitstellen, is sowieso geen goed idee.'

Een succesvolle vaccinatiecampagne en ook het gebruik van sneltests moeten een festivalzomer mogelijk maken. 'Het Belgisch vaccinatieprogramma komt op gang en er is een plan rond sneltesting. Ik denk dat alle middelen goed zijn en dat we die ook moeten omarmen', aldus Luyten. 'Als aan die voorwaarden voldaan kan worden, moet het mogelijk zijn om eind augustus een festival te organiseren. Maar finaal zal het een beslissing van de regering zijn.'

Pukkelpop staat gepland van 19 tot 22 augustus 2021. (Belga)

Rock Werchter besliste vandaag om ook in 2021 geen festival te organiseren door de coronapandemie. Pukkelpop valt zo'n twee maanden later, waardoor de organisatie de hoop koestert om het Limburgse festival wel te laten doorgaan. Daarvoor moet Pukkelpop rekenen op groen licht van de regering.'Wij kijken in eerste instantie uit naar de communicatie vanuit de regering omtrent de zomerfestivals. In principe zou er midden maart een verdict komen, maar dat is eind maart geworden', reageert Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. 'Dat wordt voor ons een belangrijk moment. De beslissing blijven uitstellen, is sowieso geen goed idee.'Een succesvolle vaccinatiecampagne en ook het gebruik van sneltests moeten een festivalzomer mogelijk maken. 'Het Belgisch vaccinatieprogramma komt op gang en er is een plan rond sneltesting. Ik denk dat alle middelen goed zijn en dat we die ook moeten omarmen', aldus Luyten. 'Als aan die voorwaarden voldaan kan worden, moet het mogelijk zijn om eind augustus een festival te organiseren. Maar finaal zal het een beslissing van de regering zijn.'Pukkelpop staat gepland van 19 tot 22 augustus 2021. (Belga)