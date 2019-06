Zelfs met ruim honderd artiesten op de affiche is de affiche van Pukkelpop nog niet vol. De organisatie trok woensdag andermaal een blik verse namen open, met voor ieder wat wils.

Opvallend is het middagconcert dat elke festivaldag om 11.30 uur de Marquee opent. Vrijdag 16 augustus is de eer aan The Marquee Orchestra, een dertigkoppig orkest onder leiding van Jef Neve dat vorig jaar ook de festivalgangers in stijl liet ontwaken. Ook sopraan Hanne Roos en Crossbones Trombone Collective zijn opnieuw van de partij. Zij krijgen het gezelschap van het Kempische slagwerkensemble Pulse Percussion Trio.

Voor zaterdag 17 augustus werd Brass Against al aangekondigd, een brassband die Rage Against The Machine, Public Enemy, A Tribe Called Quest en Kendrick Lamar op het repertoire heeft staan. Zondag 18 augustus opent Ertebrekers, de reggaepopband met onder meer Flip Kowlier in de rangen, de Marquee met wat ze zelf 80s Extravaganza noemen.

Op diezelfde zondag stellen Mauro Pawlowski, als Limburger elk jaar wel in een of andere gedaante te zien op Pukkelpop, en radiomaker Philippe Cortens hun Circular Media Channel voor, een audioproject waarvoor ze kringwinkels afdweilden op zoek naar gekke vondsten.

Pukkelpop heeft ook wat 'gewonere' namen klaar. Voor vrijdag zijn dat Inhaler, de band rond Elijah 'zoon van Bono' Hewson, het Nederlandse feestbeest Kraantje Pappie, zijn landgenote Eefje De Visser en Prospa. Barny Fletcher en Ilse Liebens zijn aangekondigd voor zaterdag, Michael Midnight - nog zo'n vaste Pukkelpopwaarde - op zondag.

Meer dj's werden woensdag nog toegevoegd aan Underground, het dagelijkse late night gitaarfeestje in de Club op Pukkelpop. Op donderdag 15 augustus tekent Studio Brusselpresentator Stijn Van de Voorde present, vrijdag 16 augustus Sanseveria Sound System en zaterdag 17 augustus Eppo Janssen & Friends. Op zondag 18 augustus mag Bram Willems het spreekwoordelijke licht uitdoen.

Voor wie nu al zijn weg wil zoeken in de - nu echt wel bijna volle - line-up, kan dat via donderdag in het blokkenschema. Dat staat vanaf 11 uur in de Pukkelpop-app en vanaf 16 uur op de website. Tickets zijn beschikbaar via www.pukkelpop.be en www.proximusgoformusic.be.