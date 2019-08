Van de Starbucks-kassa naar een tot de nok gevulde Marquee op Pukkelpop: de 22-jarige Britse zangeres Jorja Smith heeft er niet eens zó gek lang over gedaan. Tussendoor kreeg ze wel nog wat shout-outs van Drake (die haar op de koop toe uitnodigde op zijn mixtape More Life uit 2017), strikte ze Stormzy voor een duet en liet Kendrick Lamar haar, nota bene als enige Britse artieste, opdraven voor de soundtrack van Black Panther.

Geen wonder dat ze in Kiewit onthaald werd als een ware superster, en dat zowel door tierende tienermeisjes die u een uur later ongetwijfeld ook bij Anne-Marie kon treffen als door oudere generaties muziekliefhebbers die zichzelf zo graag Fijnproevers noemen.

Wie haar bezig zag op Pukkelpop, begrijpt waarom ze aan zo'n breed publiek appelleert. Jorja Smith is every inch a popstar - ze heeft er de stem, de looks en de songs voor - maar dan wel een op haar eigen voorwaarden. Van een platendeal wil ze niet weten, haar songs gaan weleens over postkolonialisme, en naar veel taperecorders hoeft u tijdens haar liveshows niet te speuren. Op Pukkelpop deed ze het namelijk met een uitstekende, vierkoppige liveband in haar rug. Een band die soul, r&b en jazz ademt - of waarom vraag je drummonster Feli Koleoso van het eerder op de dag geprogrammeerde Ezra Collective anders om bij je te komen drummen? - en die de onversneden popballads Where Did I Go?, The One en Blue Lights een organische touch gaven.

En Jorja Smith zelf? Die ontpopte zich nu eens tot een soort Adele, maar dan met een scherpere neus voor r&b, en dan weer tot een evenknie van Amy, maar dan met meer gevoel voor hiphop. Die medley op het einde, waarbij Smith en band er in ijltempo nummers van Drake en Preditah doorjaagden, had van ons niet gehoeven. Verder was dit een festivalconcert uit het boekje.