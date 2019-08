Van alle hedendaagse belhoppers is TheColorGrey allicht de meest soulvolle. Een die zijn rhymes op een rijtje heeft, maar ook een stukje kan zíngen.

Op Pukkelpop gaf Grey - Will Michiels voor de familie en vrienden - zijn enige festivalconcert van deze zomer, want 2019 is toch vooral een overgangsjaar voor de Antwerpse rapper, die volop in de weer is met de opvolger van Rebelation (2017) en For What It's Worth (2018). Single Nothing At All hoorde u daaruit al te kennen, al was het maar omdat het een song is waarin de ooit als een eigengereide producer begonnen Grey zijn liveband meer dan ooit vrij spel geeft.

In Kiewit kreeg u weliswaar de korte, van zijn zwierige instrumentale outro ontdane versie voorgeschoteld, maar ook die funkte een heel eind weg. Net als Malicious Delight, nog zo'n kakelverse track, waarin de vijfkoppige achterhoede van TheColorGrey zich als een soort Belgische Free Nationals opwierp: zwoel, jazzy en reggae-y als het mag, uptempo en hardcore hiphop als het moet. New Levels, de track die Grey voor, over en bij Romelu Lukaku inblikte toen die nog niet van Man United naar Inter was verkast, werd aangedikt met een knetterende gitaarsolo van Niel Soetaert, Wide Awake in 2K met een stel moddervette elektroshocks uit de koker van Juicy The DJ.

Maar u bouncete, jumpte en swervede er toch vooral op los tijdens On & On, Swerve, Jamaica en afsluiter You Got To Show Me, stuk voor stuk onvervalste meezingers, waarin de in een hippe boilersuit gehulde Grey de Marquee aanzette 'to get fucked up'. En zo werd dit een show die genoeg chille vibes bevatte om u rustig van uw sluimerende vrijdagkater te verlossen, maar toch ook genoeg stroomopstootjes om u vol energie het weekend te doen ingaan. Een opkikkertje in vijftig tinten Grey.