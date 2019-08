'Our love's for real', waren de eerste woorden van Sharon Van Etten in de Club. Wees daar maar zeker van, zagen we u denken. De tent liep meer dan gezellig vol voor de chanteuse uit New Jersey, die vriendelijk bedankte door u twee Sharons te laten zien voor de prijs van één: de eerste baadde in rood licht en zong u zoete woordjes toe, terwijl de tweede de rand van het podium opzocht en haar hand uitreikte naar alles en niks.

Haar fans weten al jaren dat Van Etten een vrouw van veel gezichten en muziekjes is, de rest van de wereld kan daar niet meer omheen sinds ze begin dit jaar Remind Me Tomorrow uitbracht, een plaat als het weer op Pukkelpop vandaag: vaak bewolkt, maar als de zon schijnt, dan voel je het tot in je haarwortels. Ook in de Club blies Van Etten op de schoonst denkbare manier warm en koud. Niemand die daar ook maar enigszins lauw van werd: u gloeide en rilde tegelijk van zoveel muzikale schoonheid, verenigd in een foutloos spelend kwartet, met de sirenenstem van Van Etten als metereologisch middenpunt.

Praktisch vraagje tussendoor: Chokri, herstelt de EHBO ook gebroken harten? En liefst snel een beetje, want straks moeten we nog naar The National.