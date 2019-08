Met een knal binnenkomen: The Comet Is Coming is het aan hun naam verplicht, maar toch was het effe schrikken, toen toetsenist Dan Leavers, drummer Max Hallett en saxofoonheld Shabaka Hutchings om klokslag 22u35 vanuit het pikkedonker en onaangekondigd hun kosmische trip aanvatten door een flinke streep freejazz de tent in te blazen. Geen idee of Pukkelpop klaar was voor dit hedendaagse fusiontrio, maar dankzij deze party trick was iedereen wel meteen bij de les!

Hutchings is één van de voortrekkers van de jonge, Britse jazzscene, onder meer bekend van het Caribisch en Afrikaans geïnspireerde Sons Of Kemet en zijn Zuid-Afrikaanse combo The Ancestors. The Comet Is Coming is het meest elektronisch getinte en psychedelische project van de Londenaar met Barbadiaanse roots. Zo mogen we Hallett eigenlijk geen drummer noemen, maar 'bringer of the beat of the eternal now', en gaat de facto bandleider Dan Leavers liever door het leven als 'Danalogue'. Dat zwarte gat in het midden van ons sterrenstelsel dat om mysterieuze begon te fonkelen enkele dagen geleden? Ik wed om een vip-pasje dat deze jongens daar voor iets tussen zitten.

Op de albums Channel The Spirits (2016) en Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery (2019) freewheelen de heren doorheen jazz, postpunk, dub, techno, psychrock en afrobeat. Live laat Hutchings z'n tenorsax huilen en grauwen zoals Fela Kuti dat in de seventies deed, Leavers lijkt niet over tien, maar vijftien vingers te beschikken en een betere drummer dan Hallett kwamen we vandaag niet tegen op Pukkelpop - of hebt u het al veel meegemaakt dat het publiek begint mee te klappen tijdens een drumsolo?

Niks in de handen, niks in de mouwen; we zágen de muziek tijdens deze opzwepende, avontuurlijke jazzimplosie in de Castello. De komeet kwam, ontplofte en overwon. Impressionant!