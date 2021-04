Bij het Eurovisie Songfestival dat volgende maand plaatsvindt in de Nederlandse stad Rotterdam, zal zoals gepland publiek aanwezig zijn. Dat heeft de Nederlandse regering donderdag beslist.

Bij alle repetities, de halve finales en de finale worden per show maximaal 3.500 mensen toegelaten. Naar verwachting begint de kaartverkoop begin mei.

Het Eurovisie Songfestival is een van de zogenaamde 'Fieldlab Evenementen', de Nederlandse testevenementen in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen. De Nederlandse regering had eerder aangegeven dat de experimenten van Fieldlab zouden worden uitgesteld of geschrapt als er meer dan negenhonderd coronapatiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen liggen. Donderdag waren dat er ruim achthonderd.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 18 en 20 mei. De finale is op 22 mei.

Bij alle repetities, de halve finales en de finale worden per show maximaal 3.500 mensen toegelaten. Naar verwachting begint de kaartverkoop begin mei. Het Eurovisie Songfestival is een van de zogenaamde 'Fieldlab Evenementen', de Nederlandse testevenementen in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen. De Nederlandse regering had eerder aangegeven dat de experimenten van Fieldlab zouden worden uitgesteld of geschrapt als er meer dan negenhonderd coronapatiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen liggen. Donderdag waren dat er ruim achthonderd. De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 18 en 20 mei. De finale is op 22 mei.