Roky Erickson, psychedelische pionier en frontman van de rockgroep 13th Floor Elevators, is op 71-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

In een verklaring aan Pitchfork schrijft zijn manager: 'Roky Erickson, een heroïsch icoon van de moderne rock & roll en één van de beste vrienden die de muziek ooit heeft gehad, is overleden in Austin, Texas. Geboren op 15 juli 1947, had hij een zeldzame vooruitziende blik toen hij in 1965 de 13th Floor Elevators oprichtte. De originele songs, vaak samen geschreven met tekstschrijver Tommy Hall, gekoppeld aan het geladen stemgeluid en gitaarspel van Erickson, ontketenden de psychedelische muzikale revolutie in de jaren zestig en leidde tot een nieuwe rol van de rockmuziek. Erickson week nooit van dat pad af en, ook al heeft hij moeilijke uitdagingen moeten overwinnen, zijn moed heeft hem altijd naar nieuwe muzikale avonturen geleid, een weg die hij zijn hele leven heeft gevolgd.'

Roky Erickson was in de jaren zestig de zanger van de 13th Floor Elevators, een psychedelisch garagebandje dat berucht was om zijn drugsgebruik. Het in bezit hebben van één enkele joint deed Erickson in 1968 voor drie jaar in een psychiatrisch hospitaal verdwijnen. Het betekende meteen het einde van de band.

Terug in de maatschappij bracht Erickson in 1980 zijn debuutplaat Roky Erickson and the Aliens uit. Zowel onder die naam als onder zijn eigen naam verscheen in de jaren daarna een hele reeks albums. Roky Erickson ontwikkelde zich tot een invloedrijk figuur in de hedendaagse rockwereld.

Vijftig jaar nadat de 13th Floor Elevators in 1969 uit elkaar gingen, betraden de groep in 2015 tijdens het Austin's Levitation festival weer voor het eerst samen het podium. In 2005 werd de documentaire You're Gonna Miss Me over Roky's leven uitgebracht.