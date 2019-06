Muzikant en producer Philippe Zdar, vooral bekend als de helft van de band Cassius, is niet meer. Zdar produceerde albums van onder meer Phoenix en Cat Power.

De agent van Philippe Zdar - geboren als Philippe Cerboneschi - bevestigde het nieuws aan verschillende media, met de mededeling dat de muzikant per ongeluk uit het raam van een oud gebouw in Parijs is gevallen.

Zdar begon zijn carrière als producer van onder meer de Franse rapper MC Solaar voor hij samen met Hubert Blanc-Francard (alias Boom Bass) Cassius stichtte. Samen met landgenoten als Daft Punk en Stardust effende het duo de weg voor een vloedgolf aan French house, door disco en funk beïnvloede dansmuziek die vormgegeven werd door labels als Ed Banger Records.

Naast Cassius deed Zdar ook veel productiewerk, met als bekendste voorbeelden Phoenix (Wolfgang Amadeus Phoenix, waarmee hij een Grammy Award won), Cat Power (Sun), and The Rapture (In the Grace of Your Love). Ook met Kindness, Kanye West en Franz Ferdinand dook hij mee in de studio.

Het nieuwe album van Cassius, Dreems, had normaal vrijdag moeten verschijnen.