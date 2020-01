Een toevallige ontmoeting aan het station leverde de Gentse band Vito een nieuwe single op: 'De woorden kwamen gewoon. Ik kan het niet anders uitleggen.'

Kent u Andy nog, de jonge snaak die in de hoogdagen van Tien om te zien de ziel uit zijn kinderlijf zong over het mooiste meisje van de klas, dat zijn hartje deed tilt slaan van boem-boem-tsji-boem? Wel, overgiet dat nummer met warme gitaren, verplaats het meisje naar een andere school, kruid het af met een blik terug in de tijd en je hebt niet alleen een matige metafoor, maar ook Teenage Love, de nieuwe single van Vito. De Gentse band, die zijn naam deelt met frontman Vito Dhaenens, lieten vorig jaar voor het eerst van zich horen met wat Dhaenens belgicana noemt en nog niet zo lang geleden omschreef als 'Bob Dylan met de repetitieve vibe van Richie Hawtin of John Talabot.'

Luister naar Teenage Love en denk vooral wat ú ervan wil, maar we durven er een paar cowboyboots om te verwedden dat de stuwende akoestische gitaar, de dromerige toefjes elektrische gitaar en de kordate drums u aan Instant Street van dEUS doen denken. 'Is dat echt?' reageert Vito Dhaenens. 'Ik heb dat nummer vorig jaar pas leren kennen, dus ik sluit het zeker niet uit dat ik mij heb laten inspireren.'

Maar de grootste inspiratie was dus het meisje waar Dhaenens als puber stapelverliefd op was en dat hij vorige lente na jaren terugzag aan het station van Gent-Sint-Pieters. 'Die ontmoeting deed me eerst weinig, maar na een tijdje ben ik er toch over beginnen te schrijven. Niet dat ik zo'n nostalgicus ben, maar de woorden kwamen gewoon. Ik kan het niet anders uitleggen. Ik moest iets van me afschrijven.'

Of de jongedame ervan op de hoogte is dat ze weldra door Suzy, Irene en Mia zal worden verwelkomd in de eregalerij der belpopmuzen? 'Ik heb het haar niet verteld, maar ik ben er bijna zeker van dat ze het wel zal doorhebben', vertelt Dhaenens. 'Zelf zal ik het haar niet zelf zeggen. Dat zou het allemaal wel erg cheap maken. Voor mijn part mag het wazig blijven.'

Wie meer tiener- en andere liefde wil van Vito, mag zich in de handen wrijven. In maart brengt de groep zijn tweede ep uit, geproducet door Dijf Sanders, de exotica-koning van Gent die pas nog zelf zijn nieuwe single Ravana bij ons voorstelde. Ook in 2020 stroomt er duidelijk muziek door de Leie.

Vito speelt op 26/3 in De Roma en op 1/4 in De Handelsbeurs.

