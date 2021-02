De fusionmolen van Stuff. draait weer op volle toeren. Op 7 mei verschijnt hun nieuwe, derde lp. Maar noem de plaat vooral geen lockdownalbum.

Dik drie jaar na de release van hun tweede, alom gelauwerde album Old Dreams New Planets is Stuff. klaar met een opvolger: T(h)reats. Als tweede voorsmaakje - na het eerder verschenen Cumulus - deelt het intussen over Gent, Antwerpen, en Brussel verspreide kwintet de nieuwe track Honu, Hawaïaans voor 'schildpad'. Een treffende titel, vindt 'Mix Monster' Menno Steels, draaitafelaar van de groep.

Soepschildpad

'Het is één van de tragere tracks uit ons repertoire, en het kabbelende tempo past wel bij het oceaanwater waar zeeschildpadden zich doorgaans in bewegen'. Bassist Dries Laheye treedt hem bij: 'Het synthesizermotiefje dat vanuit de intro doorheen het nummer tokkelt heeft ook iets van steel drums, wat voor een exotisch, wat Caribisch getint sfeertje zorgt'. Het zwemmende reptiel dat figureert in de videoclip is dan ook een soepschildpad, of groene zeeschildpad, in hun Hawaïaanse heimat simpelweg bekend als Honu, en als een symbool voor geluk, wilskracht, en een lang leven.

'Die schildpad moest er écht in, dat was voor ons zowat de enige echte voorwaarde voor de clip', aldus Steels. 'Hij is gemaakt door het Antwerpse ontwerpbureau Volk, en is geïnspireerd op een werk - Composition, heet het - van de abstracte kunstenaar Guy Vandenbranden, dat op de hoes van T(h)reats zal komen te staan. Met een beetje fantasie kan je in de manier waarop ze de vormen gemanipuleerd hebben ook een verwijzing naar microscopische deeltjes zien, zeer actueel tegenwoordig. Maar die interpretatie kan ook aan mij liggen'. (lacht)

Ambachtslui

De mannen van Stuff. maakten kennis met het oeuvre van Vandenbranden tijdens een residentie in het KMSKA, het museum voor schone kunsten in Antwerpen dat momenteel in volle restauratie is. De groep ging er grasduinen door het archief en viel collectief voor de kleurrijke, geometrische vormen en lijnen in het werk van Vandenbranden. 'Er is nog nooit zo'n snelle consensus binnen de groep geweest over het artwork', aldus Laheye. 'Persoonlijk vind ik het erg spacey ogen, als een portaal naar een andere dimensie. En het past in onze traditie om beeldende kunstenaars te gebruiken: op ons debuutalbum stond een houtskooltekening van Rinus Vandevelde, en op Old Dreams New Planets een werk van de Frans-Marokkaanse kunstenaar Yto Barrada. In al die werken voel je de ambacht die erachter zit, en in zekere zin zijn wij als muzikanten ook ambachtslui'.

Nog een traditie bij Stuff.: songtitels die verwijzen naar fauna en flora. Honu past in het rijtje waarin Colibri, Galapagos, Axlotl (een soort salamander), en Slug reeds voor gingen. Geen toeval, zo blijkt: 'Het delicate evenwicht tussen mens en natuur is iets dat sterk leeft in de groep', zegt Steels. 'De gezondheid van de planeet, het belang van rust en groen, dat zijn onderwerpen waar veel over gepraat wordt'. En het blijft niet bij praten, verzekert Laheye: 'Ik ben vegetariër, en Andrew (Claes, saxofonist) is veganist. Maar als we moeten spelen of op tour zijn is de hele groep solidair met de veggies. Op die manier proberen we onze ecologische voetafdruk binnen de perken te houden'.

Treats

Ook albumtitel T(h)treats lijkt te verwijzen naar de toestand van de planeet. 'De natuur als bron van geluk en schoonheid, maar ook als mogelijk gevaar, inderdaad', bevestigt Steels. 'Maar ik wil er wel meteen bij zeggen dat dit geen lockdownalbum is! We hebben het geluk gehad dat alle nummers op de plaat al klaar waren in maart vorig jaar, toen de coronaperikelen nog maar pas begonnen. Al onze muziek ontstaat namelijk samen, met ons vijven in dezelfde ruimte, terwijl we uren jammen en dingen uitproberen. Die unieke synergie zouden we onmogelijk kunnen opwekken terwijl iedereen apart in zijn kot zit'.

'Onze werkwijze is al die jaren eigenlijk niet veranderd', zegt Laheye. 'Wat je op de plaat hoort, is altijd een mix van compositie en improvisatie, door elkaar gemengd in de Stuff.-molen. Het gaat dus heen en weer tussen beeldend en abstract, tussen strak en organisch, en deze nieuwe videoclip is daar het perfecte verlengde van'. En nu, liefst zo snel mogelijk het podium op, met een livepubliek erbij? 'Dat is onze natuurlijk habitat, ja. We hopen met iedereen dus mee op toekomstige treats, en op zo weinig mogelijk nieuwe threats'.

