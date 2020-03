De marketingspecialisten onder ons weten het al even: aan kleur hangt een gevoel. Groen is rustgevend, blauw melancholisch. Dat heeft Glauque, een hiphopcollectief uit Namen, goed gezien. Het Franse woord 'glauque' verwijst zowel naar weemoed als naar een grijsgroene variant van blauw. Vandaag brengt het vijftal een ep uit. Bekijk de bijbehorende videoclip hier in première.

De mannen van Glauque schopten het in 2018 tot de tweede plaats op Concours Circuit - de Waalse tegenhanger van Humo's Rock Rally. Ze stonden al op menig festivalpodium, dat van Dour, Les Ardentes en Couleur Café deze zomer bijvoorbeeld. Op de Décibels Music Awards, de Franstalige tegenhanger van de MIA's, won Glauque dit jaar de prijs voor Révélation de l'année. Ze namen samen met Jasper Maekelberg (Faces on TV) een cover van Famous Blue Raincoat van Leonard Cohen op en hebben een eigen label, Ecluse. De lijst gaat zo nog wel even door.

Niet slecht voor een groep die zo'n drietal jaar geleden ontstond uit twee broers, Louis en Lucas Lemage, en drie bevriende collega-muzikanten uit Namen. In de zuidelijke helft van ons land is Glauque wie Roméo Elvis een paar jaar geleden was. En ondertussen is Vlaanderen, dankzij artiesten zoals Elvis, Lous and the Yakuza en Lomepal, warm voor Franstalige hiphop.

De vergelijking met het oudste telg uit de familie van Laeken komt niet uit de lucht gevallen. 'De piekfijne flow van frontman Louis Lemage straalt de klasse uit waar een zekere Roméo Elvis enkele jaren geleden mee op de radar kwam', schreef onze man pas nog na het optreden van Glauque op het showcasefestival We Are Open. 'Of Glauque ooit hetzelfde staaltje arenahiphop uit zijn mouw zal schudden is nog maar de vraag, maar deze band is alvast klaar voor het grotere werk.'

Dat grotere werk is er: vandaag debuteert het vijftal met een ep. Vivre wordt daaruit als single naar voren geschoven. 'On est tous voué à vivre,' klinkt het in het refrein. We zijn allemaal gedoemd om te leven. Lijkt donker voor een jonge twintiger, maar volgens frontman Louis Lemage gaat het nummer vooral over de zoektocht naar de zin van het leven. En over 'alle dingen die iemand onderweg kan meemaken'.

In de bijbehorende videoclip worden we onderworpen aan een constante stroom van homevideos en internetfilmpjes. Een peuter die de kaarsjes van zijn tweede verjaardag uitblaast en voor de eerste keer op de kermis in een botsauto klimt. Lief, denk je, maar de clip krijgt een lugubere draai. De kaarsjes worden al snel opgevolgd door beelden van een bosbrand en de botsauto door een echt auto-ongeluk. 'Er gebeuren miljarden dingen in een mensenleven,' vertelt Lemage. 'We hebben er de meest universele momenten uitgekozen. De schoonheid, het geweld, de liefde en de dood... Wat in ieder leven terugkeert, dus.'

Allemaal best melancholisch, maar Glauque heeft zijn naam dan ook niet gestolen. In het Frans heeft het woord twee betekenissen. Enerzijds is 'glauque' een kleur - een soort grijsblauw dat bijna groen wordt als je niet goed kijkt. Anderzijds verwijst 'glauque' naar een gevoel van somberheid en tristesse. Die dubbele betekenis vloeit ook samen op de hoes van Glauque's gelijknamige debuut-ep. Maar kijk en luister vooral zelf.

Glauque is vandaag uit op Ecluse. Vanaf 22 mei kunt u de ep ook op cd en vinyl beluisteren.

