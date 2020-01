Wees voorbereid op een mania, klinkt het met een knipoog op de Facebookpagina van Heisa. Het Limburgse trio brengt dit jaar zijn eerste plaat uit en begint alvast goed met single 'Let Go': 'Bij een nummer van ons mag je het refrein niet zien aankomen.'

Met Madensuyu en Raketkanon verloor de Belgische muziekscene in anderhalf jaar tijd twee bands die grossierden in nietsontziende riffs, ritmische ontdekkingstochten where no man has gone before en nummers die het in Keulen horen donderden bij de woorden strofe, refrein en songstructuur. Maar de liefhebbers van het genre hoeven niet te treuren, met dank aan Heisa, een trio uit Hoeselt dat dit jaar zijn eerste full album Joni uitbrengt en daarmee meteen hoog mikt. 'You could say it's our Nevermind', staat te lezen op hun Facebook, 'so be prepared for continuous radio play, a lot of bootleg t-shirts and mass HEISA mania.'

Te beginnen met Let Go, een single die volgens gitarist Koen Castermans alles heeft waar de rest van het album voor staat, maar dan korter en krachtiger. Als hij gelijk heeft, is Joni een lawine van betonnen drums, meerstemmige hartenkreten die vragen om te worden meegebruld en lage riffs die alles wakker maken wat zich onder uw broeksriem bevindt.

'We willen muziek maken die je verrast', zegt zanger-bassist Jacques Nomdefamille, ook actief bij die andere Limburgse trots Peuk. 'Bij een nummer van ons mag je het refrein niet zien aankomen.' Castermans vult aan: 'Maar het is zoeken naar het juiste evenwicht. Als je de hele tijd iets onvoorspelbaars doet, wordt dat weer de formule.'

Let Go gaat volgens de leden van Heisa over ontsnappen uit je comfortzone en te lang blijven hangen in hetzelfde dorp. Al heeft het volgens Castermans ook voordelen als je gitaarkist en versterker niet in Antwerpen, Gent of Brussel rondslingeren. 'Wie geïsoleerd opgroeit, moet zelf meer moeite doen om zich cultureel bij te schaven. Dat maakt van bands uit onze regio bijna automatisch eigenwijze groepen.'

In Jan Viggria, gitarist van het al even dwarse The Guru Guru gitaar, vonden Castermans, Nomdefamille en drummer Jonathan Frederix een zielsverwant als producer. Ook aan Emiel Van Den Abbeele, een andere Guru op gitaar, had de groep veel. 'Emiel heeft veel bullshit uit Let Go gehaald. Zelf zaten we zo diep in het nummer dat we vaak niet doorhadden dat een stuk niet nodig was. Voor zulke zaken is het fijn om te kunnen vertrouwen op een buitenstaander.'

Joni komt uit op 24 april bij Mayway Records.

