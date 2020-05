Het kan geen kwaad om af en toe tijd alleen door te brengen, neem dat maar aan van Faisal. Met zijn debuutsingle Some Time Alone omarmt hij - samen met huisgenoot Glints - de eenzaamheid.

In het voormalig halalslachthuis op het Antwerpse Zuid beweegt er altijd wel iets. Faisal (gestileerd als FAISAL) woont er samen met een handvol andere creatievelingen: de rapper Glints, producer Yong Yello, grafisch ontwerper Iljen Put, klassiek pianist Pieter Fivez en fotograaf Thor - 'Een tocht door het donker' - Salden. In het pand wordt hard gewerkt: er is een muziekstudio, een fotostudio en een schilderstudio. 'Ik voel me bijna schuldig als ik niets aan het doen ben,' vertelt Faisal. 'Al loont het om constant die spreekwoordelijke schop onder uw gat te krijgen.' Televisie uit, werkmodus on.

Even alleen zijn, lijkt in die context niet eenvoudig. Al geldt er een gouden regel in het arendsnest van Abattoir Anvers - zoals het pas opgerichte multidisciplinaire collectief van de bende heet. 'Wanneer iemand zich op zijn kamer opsluit, mag niemand storen. Dan krijgt die some time alone.' Hoewel het huidige obligatoire isolement niet is waar Faisal met Some Time Alone op doelde, vormt het nummer een goed getimed loflied aan de afzondering. 'Alleen zijn wordt vaak beschouwd als iets negatiefs, maar je even terugtrekken kan helend werken.'

Zowel Faisal als zijn huisgenoot Glints hadden toen ze het nummer schreven even genoeg van het voortdurende gezelschap van anderen. 'Need some peace / Inside of my own dome / Kick you out / And I'll unplug the phone', rapt Glints in zijn herkenbare Britse tongval. Ook het artwork van de single werd verzorgd door een van de huisgenoten: Iljen Put. Yong Yello fungeerde dan weer als klankbord. Het is voor de mannen van Abattoir Anvers haast onmogelijk om niet in elkaars pot te roeren.

Dat er talent door de aderen van de Chatars stroomt, moeten we u niet meer vertellen. We kennen Faisal Chatar, tweede telg in de rij van vier, als gewezen StuBru-dj en ex-sidekick van presentator Otto-Jan Ham in De Ideale Wereld. Net zoals oudere broer Hakim zit Faisal niet stil. Een dikke maand geleden opende hij nog samen met zijn vriendin een online webshop voor vintagekledij, 17.Vintage. En na jaren achter de draaitafels blijkt Faisal ook op muzikaal vlak klaar voor een volgende uitdaging. Met debuutsingle Some Time Alone voegt de uitgeweken Limburger nog een officiële titel toe aan zijn uitgebreide curriculum vitae - die van producer.

Omdat hij geen zin had in de stress die muziek maken met zich meebrengt, bleef de stap even uit. 'Ik was voor deze release heel onzeker,' vertelt hij. 'Gaan mensen het goed vinden? Wat verwachten ze van mij?' Maar de wil om met zijn eigen nummers naar buiten te treden, valt niet meer te negeren. De kaarten konden ook niet beter liggen voor Faisal: hij tekende bij Top Notch, het label van Tourist LeMC, Coely, Baloji en Lil Kleine.

Die onzekerheid is grotendeels weggeëbd, maar hij kan het niet laten om regelmatig te peilen naar de ontvangst van zijn debuutsingle. 'Zeker nu ik niets te doen heb, open ik elk halfuur de Spotify-app om te kijken hoe vaak het nummer gestreamd wordt,' lacht Faisal. 'Het is verslavend. Stop met er de hele tijd naar te kijken, zei mijn vriendin.' Al heeft het obsessief cijfers checken vooral te maken met de onwennigheid van zo'n eigen release. 'Tijdens een dj-set staat het publiek voor je neus. Dat geeft een onmiddellijke respons en instant satisfaction. Nu tast ik in het donker.'

Vorige week kon hij in ieder geval al wat reacties ontvangen op de online releaseparty van Some Time Alone. Gezien de omstandigheden vond het feestje plaats via Zoom - de online applicatie voor videogesprekken. Dat feestje liep uit in de videoclip, waarvoor hij heel wat bekende en bevriende gezichten optrommelde. Cartooniste Chrostin gebruikt haar me-time om stiekem te dansen in haar woonkamer, Flowjob-presentatrice Flo Windey gaat in bad, voetbalvrouw Kat Kerkhofs kiest voor qualitytime met haar hond en socialemediakoning Average Rob geniet van een goede kom cornflakes. Some time alone, u interpreteert het zoals het u bevalt.

