Maurice Engelen was betrokken bij heel wat Belgische danceprojecten, waaronder Lords of Acid, maar zijn bekendste muziek maakte hij zonder twijfel met Praga Khan. In 1989 debuteerde de groep met de single Bula, Bula, waarna een carrière van meer dan dertig jaar volgde die ook internationaal succes boekte.

'Aan alle mooie liedjes komt een eind. Met Praga Khan heb ik de hele wereld gezien, maar nu kom ik op het punt dat ik die wilde jaren achter me laat. In de AB geef ik er dit jaar nog een laatste keer een lap op!' laat Maurice Engelen weten. Hij zal zich wel nog bezig houden met theatershows en andere projecten.

Het afscheid van Praga Khan gaat door op 9 september in de Ancienne Belgique, met een show die de veelzeggende titel The End draagt. Tickets zijn te koop vanaf 18 februari om 11 uur via de website van de AB.

