De Portugese zanger Carlos do Carmo, een van de meest gerenommeerde fadozangers met als bijnaam 'de stem van Lissabon', is op 81-jarige leeftijd gestorven.

Hij ontving onmiddellijk een eerbetoon van de muziekscene en van de leiders van zijn land.

'Het is met extreme ontzetting en diepe pijn dat de regering hoorde van de dood van Carlos do Carmo en besloot een dag van nationale rouw af te kondigen die aanstaande maandag in acht zal worden genomen', aldus premier Antonio Costa in een persbericht vandaag.

Carlos do Carmo werd in 2014 beloond met een Latin Grammy Award voor zijn hele carrière. Hij had opgetreden op de grootste Europese podia, zoals de Olympia in Parijs, de Royal Albert Hall in Londen en de opera in Frankfurt.

De zanger introduceerde een nieuwe stijl met zijn album uit 1977 'Um homem na cidade' (Een man in de stad). 'Hij was de stem van de stad en die zal hem niet vergeten', reageerde de burgemeester van Lissabon, Fernando Medina, na de aankondiging van het overlijden van de zanger, geboren op 21 december 1939 in de Portugese hoofdstad.

Hij ontving onmiddellijk een eerbetoon van de muziekscene en van de leiders van zijn land.'Het is met extreme ontzetting en diepe pijn dat de regering hoorde van de dood van Carlos do Carmo en besloot een dag van nationale rouw af te kondigen die aanstaande maandag in acht zal worden genomen', aldus premier Antonio Costa in een persbericht vandaag. Carlos do Carmo werd in 2014 beloond met een Latin Grammy Award voor zijn hele carrière. Hij had opgetreden op de grootste Europese podia, zoals de Olympia in Parijs, de Royal Albert Hall in Londen en de opera in Frankfurt. De zanger introduceerde een nieuwe stijl met zijn album uit 1977 'Um homem na cidade' (Een man in de stad). 'Hij was de stem van de stad en die zal hem niet vergeten', reageerde de burgemeester van Lissabon, Fernando Medina, na de aankondiging van het overlijden van de zanger, geboren op 21 december 1939 in de Portugese hoofdstad.